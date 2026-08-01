Exposition Bonnefont / Rivet Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
lundi 24 août 2026 · Espace Maggy Martel · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Bonnefont / Rivet
Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-24
Désormais, on ne les voit jamais l’un sans l’autre. Une harmonie qui se traduit également dans leurs œuvres respectives.
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Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Nowadays, you never see them apart. This harmony is also reflected in their respective works.
L’événement Exposition Bonnefont / Rivet Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique
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