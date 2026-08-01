Exposition Bonnefont / Rivet Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Bonnefont / Rivet

Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

Désormais, on ne les voit jamais l’un sans l’autre. Une harmonie qui se traduit également dans leurs œuvres respectives.

.

Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nowadays, you never see them apart. This harmony is also reflected in their respective works.

L’événement Exposition Bonnefont / Rivet Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique