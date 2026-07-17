Informations pratiques

Exposition « Bonté d’Ovine, la colporteuse » de Natacha Sansoz Samedi 19 septembre, 15h00 Le Bel Ordinaire Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’artiste Natacha Sansoz revisite le patrimoine lainier pyrénéen à travers l’art contemporain et invite à une itinérance en estive, où la laine feutrée accompagne la figure de la colporteuse.

Une proposition qui fait particulièrement écho à l’Année internationale du pastoralisme et des pâturages, proclamée par l’ONU.

Le Bel Ordinaire Allée Montesquieu, 64140 Billère Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 72 25 85 https://belordinaire.agglo-pau.fr/ Espace d’art contemporain et de design graphique créé en 2014 par la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Le Bel Ordinaire est installé sur le site des anciens abattoirs municipaux. Bus Idelis 7 ou T3 (arrêt mairie ou Lacassagne)

L’artiste Natacha Sansoz revisite le patrimoine lainier pyrénéen par l’art contemporain et invite à une itinérance en estive où la laine feutrée prend toute sa place aux côtés de la colporteuse. Une…

La colporteuse ©Jeanne Lepreux