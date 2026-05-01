Exposition Boutures Ferments communs Mâlain

Mâlain

Exposition Boutures

Ferments communs 17 rue du pont Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Exposition et présentation des projets d’aménagement réalisés par les étudiants de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure d’Art et Design) de Dijon pour la future auberge paysanne de la SCIC Ferments Communs.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’ARCS mutations urbaines (atelier de recherche) menée par Leila Toussaint et Laurent Matras enseignant(e)s a l’école d’art. .

Ferments communs 17 rue du pont Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 80 47 79

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English : Exposition Boutures

L’événement Exposition Boutures Mâlain a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouche et Montagne