Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet CABANE DES ARTS Lanton

Informations pratiques

Lanton

Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet

CABANE DES ARTS 2 Allée des tamaris Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-09-04 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La Cabane des arts de Taussat accueille le travail de deux copains.

Vincent LE ROUX et Philippe BOUET, deux poitevins attachés au Bassin d’Arcachon par des liens

de famille et d’amitié présentent une exposition composée de peinture, de gravures et de sculptures.

Entrée gratuite

Jeudi 3 Septembre nocturne jusqu’ à 21h30 .

CABANE DES ARTS 2 Allée des tamaris Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 00 16 61 vincent.lrx@hotmail.fr

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English : Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet

L’événement Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet Lanton a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon