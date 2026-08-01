Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet CABANE DES ARTS Lanton
samedi 29 août 2026 · CABANE DES ARTS · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet
CABANE DES ARTS 2 Allée des tamaris Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-09-04 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
La Cabane des arts de Taussat accueille le travail de deux copains.
Vincent LE ROUX et Philippe BOUET, deux poitevins attachés au Bassin d’Arcachon par des liens
de famille et d’amitié présentent une exposition composée de peinture, de gravures et de sculptures.
Entrée gratuite
Jeudi 3 Septembre nocturne jusqu’ à 21h30 .
CABANE DES ARTS 2 Allée des tamaris Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 00 16 61 vincent.lrx@hotmail.fr
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English : Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet
L’événement Exposition Cabane des Arts Vincent Le Roux et Philippe Bouet Lanton a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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