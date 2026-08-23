Informations pratiques

Maraussan

EXPOSITION CANINE POMSKY

PERDIGUIER Maraussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Samedi 12 septembre 2026

Domaine de Perdiguier Maraussan (34), à quelques minutes de Béziers. @chateau_de_perdiguier

Une journée exceptionnelle dédiée au Pomsky, placée sous le signe de la convivialité, de la passion et du partage !

Exposition de Beauté avec le Juge @Victor PRIETO Can Fosalba

Stands artisanaux

Restauration sur place

Conférence sur l’olfaction

Exposition régionale de beautée de pomskies .

PERDIGUIER Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 7 73 31 57 53 Pomskyclubfrance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION CANINE POMSKY

Saturday, September 12, 2026

Domaine de Perdiguier in Maraussan (34), just a few minutes from Béziers. @chateau_de_perdiguier

An exceptional day dedicated to the Pomsky, filled with camaraderie, passion, and sharing!

Beauty Show with Judge @Victor PRIETO Can Fosalba

Craft booths

On-site food service

Lecture on the sense of smell

L’événement EXPOSITION CANINE POMSKY Maraussan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT LA DOMITIENNE