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AGENDA · Maraussan

EXPOSITION CANINE POMSKY Maraussan

samedi 12 septembre 2026 · Maraussan

EXPOSITION CANINE POMSKY Maraussan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
PERDIGUIER
Ville
34370 Maraussan
Département
Hérault
Tarif

Maraussan

EXPOSITION CANINE POMSKY

PERDIGUIER Maraussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Samedi 12 septembre 2026
Domaine de Perdiguier Maraussan (34), à quelques minutes de Béziers. @chateau_de_perdiguier

Une journée exceptionnelle dédiée au Pomsky, placée sous le signe de la convivialité, de la passion et du partage !

Exposition de Beauté avec le Juge @Victor PRIETO Can Fosalba
Stands artisanaux
Restauration sur place
Conférence sur l’olfaction
Exposition régionale de beautée de pomskies   .

PERDIGUIER Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 7 73 31 57 53  Pomskyclubfrance@gmail.com

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English : EXPOSITION CANINE POMSKY

Saturday, September 12, 2026
Domaine de Perdiguier in Maraussan (34), just a few minutes from Béziers. @chateau_de_perdiguier

An exceptional day dedicated to the Pomsky, filled with camaraderie, passion, and sharing!

Beauty Show with Judge @Victor PRIETO Can Fosalba
Craft booths
On-site food service
Lecture on the sense of smell

L’événement EXPOSITION CANINE POMSKY Maraussan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT LA DOMITIENNE

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