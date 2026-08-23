EXPOSITION CANINE POMSKY Maraussan
samedi 12 septembre 2026 · Maraussan
Informations pratiques
Maraussan
EXPOSITION CANINE POMSKY
PERDIGUIER Maraussan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre 2026
Domaine de Perdiguier Maraussan (34), à quelques minutes de Béziers. @chateau_de_perdiguier
Une journée exceptionnelle dédiée au Pomsky, placée sous le signe de la convivialité, de la passion et du partage !
Exposition de Beauté avec le Juge @Victor PRIETO Can Fosalba
Stands artisanaux
Restauration sur place
Conférence sur l’olfaction
Exposition régionale de beautée de pomskies .
PERDIGUIER Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 7 73 31 57 53 Pomskyclubfrance@gmail.com
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English : EXPOSITION CANINE POMSKY
Saturday, September 12, 2026
Domaine de Perdiguier in Maraussan (34), just a few minutes from Béziers. @chateau_de_perdiguier
An exceptional day dedicated to the Pomsky, filled with camaraderie, passion, and sharing!
Beauty Show with Judge @Victor PRIETO Can Fosalba
Craft booths
On-site food service
Lecture on the sense of smell
L’événement EXPOSITION CANINE POMSKY Maraussan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT LA DOMITIENNE