Informations pratiques

Maraussan

FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CATHERINE CAILLAUD/ CONTEUSE DE L’OMBRE À LA MERVEILLE !

Maraussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

La nouvelle édition du Festival InvitationS Patrimoine en Domitienne débutera le vendredi 21 août 2026, et c’est toujours GRATUIT (réservation obligatoire).

Écouter l’histoire des humbles qui changent le monde. Soulever la chemise de l’homme étendu à ses côtés découvrir une petite clé en or suspendue à son cou, et un peu plus bas une serrure … Ouvrir ? ou ne pas ouvrir ? Au plus profond des cœurs, les contes merveilleux ouvrent portes et fenêtres sur des territoires inexplorés. Conte pour se sentir plus beau, plus lumineux, plus vivant. .

Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45 festival@ladomitienne.com

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English : FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CATHERINE CAILLAUD/ CONTEUSE DE L’OMBRE À LA MERVEILLE !

The new edition of the InvitationS Patrimoine en Domitienne Festival will begin on Friday, August 21, 2026, and admission is still FREE (reservations required).

L’événement FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CATHERINE CAILLAUD/ CONTEUSE DE L’OMBRE À LA MERVEILLE ! Maraussan a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT LA DOMITIENNE