Visite commentée – L’histoire de Perdiguier, Château de Perdiguier, Maraussan

Informations pratiques

Visite commentée – L’histoire de Perdiguier 19 et 20 septembre Château de Perdiguier Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les extérieurs du château de Perdiguier, de l’avant-cour à la cour d’honneur, ainsi que la tour sud-ouest, qui conserve des peintures murales des XVIe et XVIIe siècles.

Le parcours retrace les grandes étapes de l’histoire du château, depuis sa fondation au XIIIe siècle jusqu’à la Révolution française, et met en lumière les événements qui ont marqué l’évolution de ce remarquable édifice.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0uwjA9C2Dus

Château de Perdiguier Route de Tabarka, 34370, Maraussan Maraussan 34370 Domaine de Perdiguier Hérault Occitanie 06 16 90 51 11 http://www.domaineperdiguier.com [{« data »: {« author »: « Chu00e2teau de Perdiguier », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le Chu00e2teau de Perdiguier, vu00e9ritable joyau chargu00e9 d’histoire et laissez-vous su00e9duire par la du00e9gustation des vins du chu00e2teau.nPossibilitu00e9 de privatiser le caveau et ses jardins pour des u00e9vu00e9nements privu00e9s et professionnels.nPour toute demande, contactez le 04.67.90.37.44nSuivez l’actualitu00e9 sur les ru00e9seaux sociaux : soiru00e9es food truck, expositions, …nN’attendez plus, venez vivre un moment d’exception au Chu00e2teau de Perdiguier ! n#chateaudeperdiguier #domaineviticole #evenementiel #vin #drone #video », « type »: « video », « title »: « Le Chu00e2teau de Perdiguier », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0uwjA9C2Dus/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0uwjA9C2Dus », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwBmQr31Mz4iHcJlfbyTitA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=0uwjA9C2Dus »}] Peu après son édification en 1280, la Bastide d’En Auger est acquise par le roi de France Philippe IV Le Bel, puis cédée en 1375 par Charles V de France à son clerc et trésorier général « de la Langue d’Oc » : Jean de Perdiguier. Ce dernier entreprend l’extension de l’édifice. Le corps de bâtiment du XIVe siècle, flanqué de tours rondes, forme, avec les ailes du XVIIe siècle, un vaste quadrilatère agencé autour d’une cour centrale d’où l’on peut admirer les façades classiques.

Des fresques découvertes en 1992 dans la tour sud-ouest sont depuis lors inscrites à l’inventaire des Monuments historiques, ainsi que l’édifice, lui-même inscrit dès la fin des années 1960.

Visite des extérieurs (avant-cour, cour d’honneur) et de la tour sud-ouest (peintures murales des XVIe & XVIIe siècles). Le parcours retrace la chronologie des événements ayant marqué l’histoire du …

©Sébastien Alquier – rando-.wild