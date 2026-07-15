AGENDA · Barnave
Exposition cartographie de l’imaginaire Barnave
samedi 1 août 2026 · Barnave
Informations pratiques
Barnave
Exposition cartographie de l’imaginaire
382 rue Beaumonde Barnave Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-08-01
Exposition de deux artistes locaux et atelier de porterie sur réservation;
.
382 rue Beaumonde Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 92 83 61
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English :
Exhibition by two local artists and a door-making workshop (by reservation);
L’événement Exposition cartographie de l’imaginaire Barnave a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays Diois
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