Informations pratiques

Barnave

Exposition cartographie de l’imaginaire

382 rue Beaumonde Barnave Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-01

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-08-01

Exposition de deux artistes locaux et atelier de porterie sur réservation;

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382 rue Beaumonde Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 92 83 61

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English :

Exhibition by two local artists and a door-making workshop (by reservation);

L’événement Exposition cartographie de l’imaginaire Barnave a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays Diois