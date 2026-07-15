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AGENDA · Barnave

Exposition cartographie de l’imaginaire Barnave

samedi 1 août 2026 · Barnave

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Adresse
382 rue Beaumonde
Ville
26310 Barnave
Département
Drôme
Tarif

Barnave

Exposition cartographie de l’imaginaire

382 rue Beaumonde Barnave Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-08-01

Exposition de deux artistes locaux et atelier de porterie sur réservation;
  .

382 rue Beaumonde Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 92 83 61 

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English :

Exhibition by two local artists and a door-making workshop (by reservation);

L’événement Exposition cartographie de l’imaginaire Barnave a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays Diois

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