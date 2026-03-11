Exposition | Catherine SERVET Peinture & Francis LINGLET- sculpture et peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet
Exposition | Catherine SERVET Peinture & Francis LINGLET- sculpture et peinture
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23
2026-08-17
Catherine Servet, coloriste autodidacte, crée des mondes joyeux à partir de formes issues de la paréidolie, invitant à un voyage intérieur poétique.
Francis Linglet, peintre et sculpteur, travaille la matière dans une démarche méditative, entre force et spiritualité. .
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine catherineservet@yahoo.fr
