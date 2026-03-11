Exposition | Catherine SERVET Peinture & Francis LINGLET- sculpture et peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Exposition | Catherine SERVET Peinture & Francis LINGLET- sculpture et peinture

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

2026-08-17

Catherine Servet, coloriste autodidacte, crée des mondes joyeux à partir de formes issues de la paréidolie, invitant à un voyage intérieur poétique.

Francis Linglet, peintre et sculpteur, travaille la matière dans une démarche méditative, entre force et spiritualité. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine catherineservet@yahoo.fr

