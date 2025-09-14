Exposition Ce que nos mots n’auraient pas su dire, Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur, Saumur

Informations pratiques

Exposition Ce que nos mots n’auraient pas su dire 19 et 20 septembre Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photographique des CM1-CM2 de l’école des Hautes Vignes de Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur.

Les élèves ont participé à des ateliers éducatifs d’initiation au paysage culturel par l’image, proposés par la Mission Val de Loire et le service Ville d’art et d’histoire de Saumur avec le photographe Laurent Joffrion. Ce programme vise à développer le regard sur le patrimoine et sur l’environnement du Val de Loire, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur 2 rue de la Sénatorerie, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

Exposition photographique des CM1-CM2 de l’école des Hautes Vignes de Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur.

© Ecole des Hautes-Vignes, Saint-Hilaire-Saint-Florent