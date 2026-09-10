Exposition « Célestes » par MaRlau Galerie 21 Grammes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Exposition visible du 14 au 20 septembre 2026 à la Galerie 21 grammes???? En savoir plus sur l’artisteRendez-vous le 17 septembre, de 10h à 20h, pour une journée vernissage

Galerie 21 Grammes Centre-ville Nantes 44000

https://www.calameo.com/read/0068605886d7203e9549a



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