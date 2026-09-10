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Exposition « Célestes » par MaRlau Galerie 21 Grammes Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Galerie 21 Grammes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 18:00
Gratuit : non Entrée libre Tout public
Exposition visible du 14 au 20 septembre 2026 à la Galerie 21 grammes???? En savoir plus sur l’artisteRendez-vous le 17 septembre, de 10h à 20h, pour une journée vernissage
Galerie 21 Grammes Centre-ville Nantes 44000
https://www.calameo.com/read/0068605886d7203e9549a
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