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Exposition Céline Le Guillou « Ce qui me regarde », Frac Bretagne, Rennes

Exposition Céline Le Guillou « Ce qui me regarde », Frac Bretagne, Rennes

Exposition Céline Le Guillou « Ce qui me regarde », Frac Bretagne, Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Frac Bretagne

Adresse : 19 Avenue André Mussat, Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Exposition Céline Le Guillou « Ce qui me regarde » 20 juin – 20 septembre Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Cette série d’aquarelles sur papier a été réalisée par Céline Le Guillou au cours d’une résidence de l’artiste à l’Instituto Inclusartiz, à Rio De Janeiro, au printemps 2024.

Céline Le Guillou, ‘Ce qui me regarde’, 2024. Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2026. Photo : Courtesy de l’artiste

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