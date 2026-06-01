Exposition Céline Le Guillou « Ce qui me regarde », Frac Bretagne, Rennes

Exposition Céline Le Guillou « Ce qui me regarde » 20 juin – 20 septembre Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Cette série d’aquarelles sur papier a été réalisée par Céline Le Guillou au cours d’une résidence de l’artiste à l’Instituto Inclusartiz, à Rio De Janeiro, au printemps 2024.

Céline Le Guillou, ‘Ce qui me regarde’, 2024. Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2026. Photo : Courtesy de l’artiste