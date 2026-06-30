Exposition céramique Uni…Vers Rue du puits saint-Joseph Blesle
samedi 1 août 2026 · Rue du puits saint-Joseph · Blesle
Informations pratiques
Blesle
Exposition céramique Uni…Vers
Rue du puits saint-Joseph Maison d’Artisanat Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-01
Marc de Wachter et Els Rummens proposent une exposition céramique Uni..Vers
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Rue du puits saint-Joseph Maison d’Artisanat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 carpediem.ceramique@gmail.com
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English :
Marc de Wachter and Els Rummens are presenting a ceramics exhibition titled Uni..Vers
L’événement Exposition céramique Uni…Vers Blesle a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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