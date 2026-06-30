Exposition céramique Uni…Vers Rue du puits saint-Joseph Blesle

Informations pratiques

Blesle

Exposition céramique Uni…Vers

Rue du puits saint-Joseph Maison d’Artisanat Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-01

Marc de Wachter et Els Rummens proposent une exposition céramique Uni..Vers

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Rue du puits saint-Joseph Maison d’Artisanat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 carpediem.ceramique@gmail.com

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English :

Marc de Wachter and Els Rummens are presenting a ceramics exhibition titled Uni..Vers

L’événement Exposition céramique Uni…Vers Blesle a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne