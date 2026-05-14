Exposition C’est peut-être un détail… de Jean Pierre Hervochon Ateliers Lafayette Landerneau

Landerneau

Exposition C’est peut-être un détail… de Jean Pierre Hervochon

Ateliers Lafayette 11 rue Lafayette Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 11:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Les Ateliers présentent l’exposition C’est peut-être un détail… Photographies de Jean Pierre Hervochon.

Le détail, où selon l’expression se cache le diable, n’a pas bonne réputation, comme cet arbre qui cacherait la forêt.

Un détail peut cependant, parfois, proposer voire imposer un sens à la lecture d’une image, selon l’imagination du spectateur.

C’est ainsi que cette série a été construite à partir de photographies qui se sont présentées comme des évidences au regard de l’artiste. .

Ateliers Lafayette 11 rue Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 30 82 02 81

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English : Exposition C’est peut-être un détail… de Jean Pierre Hervochon

L’événement Exposition C’est peut-être un détail… de Jean Pierre Hervochon Landerneau a été mis à jour le 2026-05-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS