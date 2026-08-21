Exposition « Chemin du Patrimoine Puchois », Église de Vignes, Puch-d’Agenais

Informations pratiques

Exposition « Chemin du Patrimoine Puchois » 19 et 20 septembre Église de Vignes Lot-et-Garonne

Visite libre gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Levez les yeux » sur le chemin du patrimoine puchois

Du cœur du village aux rives du canal de Garonne, partez à la découverte du patrimoine de Puch-d’Agenais.

Traversez la halle pour pénétrer dans l’église Saint-Pierre et découvrez une installation d’anges en porcelaine papier, issus de la crèche.

Poursuivez votre promenade en passant devant la mairie, puis traversez la campagne en descendant vers le canal. Rejoignez ensuite l’église Saint-Jean de Lompian, un édifice d’origine médiévale remanié entre les XVIe et XIXe siècles.

Continuez votre chemin le long de la voie verte du canal de Garonne. Après l’écluse de Berry, remontez vers l’église de Vignes, magnifique édifice médiéval reconstruit au XVIe siècle.

Depuis 2023, elle abrite la galerie d’art créée par l’association Puch-d’Agenais Village d’Artistes. À cette occasion, la galerie vous ouvre ses portes pour découvrir l’exposition de peintures d’Aart Elshout, « Jardins intérieurs, instants ineffables ».

L’exposition est visible jusqu’au 11 octobre, les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 19h. Visite également sur rendez-vous au 06 21 10 57 76 ou au 06 62 25 64 09.

Église de Vignes route de vignes, 47160 Puch d’agenais Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553794352 Eglise bâtie au XIVème siècle sur l’emplacement d’un temple romain. Elle surplombe actuellement le canal de Garonne. Elle a comme particularités son clocher mur et ses contreforts imposants. Elle abrite une galerie d’arts. Sortie d’autoroute à moins de 10 km. Possibilité de se garer sur le site.

» Levez les yeux » sur le chemin du patrimoine Puchois

©Christian Lagardère Marion Delbrel Josette Merret