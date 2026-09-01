Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN Château de Morin Puch-d’Agenais

Informations pratiques

Puch-d’Agenais

Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

3 jours de fête au château de Morin avec

– 9 pièces de théâtre

– des concerts gratuits

– des expositions artistiques

– des ateliers de collage (association Damaz’Arts)

– Bar, restauration sur place

Venez découvrir le château et son parc en bordure du canal de Garonne.

Parking sur place Accès PMR

Le programme complet sur le site du château de Morin. .

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 67 57 lareplique351@gmail.com

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English : Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN

L’événement Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-08-06 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas