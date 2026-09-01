Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN Château de Morin Puch-d’Agenais
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Morin · Puch-d'Agenais
Informations pratiques
Puch-d’Agenais
Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN
Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-20 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
3 jours de fête au château de Morin avec
– 9 pièces de théâtre
– des concerts gratuits
– des expositions artistiques
– des ateliers de collage (association Damaz’Arts)
– Bar, restauration sur place
Venez découvrir le château et son parc en bordure du canal de Garonne.
Parking sur place Accès PMR
Le programme complet sur le site du château de Morin. .
Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 67 57 lareplique351@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN
L’événement Festival de théâtre amateur FESTI-MORIN Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-08-06 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas