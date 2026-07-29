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AGENDA · Port-Vendres

EXPOSITION CHRISTIAN VIDAL DE TOUTES LES COULEURS Place de l’Obélisque Port-Vendres

mardi 25 août 2026 · Place de l'Obélisque · Port-Vendres

EXPOSITION CHRISTIAN VIDAL DE TOUTES LES COULEURS Place de l’Obélisque Port-Vendres

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'Obélisque
Adresse
Caserne du Fer à Cheval
Ville
66660 Port-Vendres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Port-Vendres

EXPOSITION CHRISTIAN VIDAL DE TOUTES LES COULEURS

Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

Couleurs éclatantes, transparences et compositions raffinées caractérisent l’univers de Christian Vidal. Une exposition où abstraction et figuration dialoguent avec équilibre et poésie.
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Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78 

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English :

Vibrant colors, transparencies, and refined compositions define Christian Vidal’s artistic world. An exhibition where abstraction and figuration engage in a dialogue marked by balance and poetry.

L’événement EXPOSITION CHRISTIAN VIDAL DE TOUTES LES COULEURS Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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