Exposition, Cicp Patrimoine Vivarois, Viviers

Informations pratiques

Exposition 19 et 20 septembre Cicp Patrimoine Vivarois Ardèche

Visite limitée à 19 personnes en même temps dans la salle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition « Le carreau-mosaïque, une création vivaroise » présentant l’histoire du carreau de ciment inventé à Viviers au XIXe siècle et de nombreux exmples de ces carreaux installés dans les vieilles maisons et appartements.

Cicp Patrimoine Vivarois 5 place Honoré Flaugergues 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 075526245 http://www.cicp-viviers.com

Journées européennes du patrimoine

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