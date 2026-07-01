Exposition, Cicp Patrimoine Vivarois, Viviers
samedi 19 septembre 2026 · Cicp Patrimoine Vivarois · Viviers
Informations pratiques
Exposition 19 et 20 septembre Cicp Patrimoine Vivarois Ardèche
Visite limitée à 19 personnes en même temps dans la salle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’exposition « Le carreau-mosaïque, une création vivaroise » présentant l’histoire du carreau de ciment inventé à Viviers au XIXe siècle et de nombreux exmples de ces carreaux installés dans les vieilles maisons et appartements.
Cicp Patrimoine Vivarois 5 place Honoré Flaugergues 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 075526245 http://www.cicp-viviers.com
Journées européennes du patrimoine
©CICP
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