Visite guidée de la Maison des Chevaliers. Du Moyen-Âge au chantier d’aujourd’hui, Cicp Patrimoine Vivarois, Viviers
samedi 19 septembre 2026 · Cicp Patrimoine Vivarois · Viviers
Informations pratiques
Visite guidée de la Maison des Chevaliers. Du Moyen-Âge au chantier d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Cicp Patrimoine Vivarois Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites commentées de la Maison des chevaliers, façade incluse. Départ toutes les 15 minutes par petits groupes.
La visite permettra de découvrir l’histoire, l’architecture et les décorations de la Maison des Chevaliers, hôtel particulier aménagé à la Renaissance par le riche marchand Noël Albert, mais aussi permettra de découvrir des détails sur l’alimentation à la Renaissance et au XIXe siècle. Il sera aussi fait un commentaire à propos des reproductions de papiers peints classés Monuments Historiques présents dans une des salles.
Cicp Patrimoine Vivarois 5 place Honoré Flaugergues 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 075526245 http://www.cicp-viviers.com
Visites commentées de la Maison des chevaliers, façade incluse. Départ toutes les 15 minutes par petits groupes.
©CICP
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