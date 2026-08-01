AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Claire Thierry Les Halles Saint-Briac-sur-Mer
vendredi 14 août 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Claire Thierry
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Huile sur toile, paysages marins. .
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 93 42 07
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English :
L’événement Exposition Claire Thierry Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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