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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Claire Thierry Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

vendredi 14 août 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Les Halles
Adresse
22 Rue de la Mairie
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Claire Thierry

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Huile sur toile, paysages marins.   .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 93 42 07 

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English :

L’événement Exposition Claire Thierry Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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