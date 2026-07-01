Exposition : Coiffy-le-Bas en 1900, Église de la Vierge-en-sa-Nativité, Coiffy-le-Bas

Informations pratiques

Exposition : Coiffy-le-Bas en 1900 18 – 20 septembre Église de la Vierge-en-sa-Nativité Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 8 « pépites » du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).

Cette exposition propose d’aborder la carte d’identité de la commune, l’habitat rural en pays de Langres et dans la commune ainsi que son histoire à travers une sélection de documents anciens.

Exposition visible devant la salle de convivialité de la commune.

Renseignements : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire – 03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr

Église de la Vierge-en-sa-Nativité Rue de l’église, 52400 Coiffy-le-Bas Coiffy-le-Bas 52400 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:patrimoine@langres.fr »}] L’église de la Vierge en sa Nativité date du XVIIᵉ siècle. Elle possède un chœur du XIIᵉ siècle, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 10 octobre 1927. La nef a été construite au XVIIᵉ siècle, comme l’indiquent une croisée de poutres de la charpente portant la date de 1673 et une clé de voûte datée de 1672. La sacristie a été élevée en 1741 par le curé Pierre Guinemand, comme le mentionne une inscription encastrée sur son mur avec ses initiales, P.G.

Exposition faisant partie du projet « Le Pays de Langres en 1900 » accessible en extérieur. Pays d’art et d’histoire Exposition

© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire