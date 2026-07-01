Visite guidée de l’église de la Vierge en sa Nativité de Coiffy-le-Bas, Église de la Vierge-en-sa-Nativité, Coiffy-le-Bas

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de la Vierge en sa Nativité de Coiffy-le-Bas 19 et 20 septembre Église de la Vierge-en-sa-Nativité Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de Coiffy-le-Bas, un lieu chargé d’histoire, de charme et de mémoire.

Cette église mérite particulièrement un détour, notamment, pour son remarquable choeur du XIIème siècle classé et son retable classé, véritables trésors du patrimoine local.

Au fil de la visite, Juliette et Ghislaine vous feront découvrir l’architecture de l’église, ses détails anciens et l’âme de ce lieu qui accompagne la vie du village depuis des générations.

Que vous soyez amateur de patrimoine, curieux de découverte ou simplement de passage, poussez la porte de l’église de Coiffy-le-Bas et laissez-vous surprendre par la richesse de ce petit joyau rural.

Nous serons heureux de vous accueillir pour ce moment de découverte et de convivialité.

En bonus, un petit guide de découverte du village sera remis aux visiteurs, afin de partir librement à la découverte des rues, des curiosités et du patrimoine de Coiffy-le-Bas.

Église de la Vierge-en-sa-Nativité Rue de l’église, 52400 Coiffy-le-Bas Coiffy-le-Bas 52400 Haute-Marne Grand Est L’église de la Vierge en sa Nativité date du XVIIᵉ siècle. Elle possède un chœur du XIIᵉ siècle, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 10 octobre 1927. La nef a été construite au XVIIᵉ siècle, comme l’indiquent une croisée de poutres de la charpente portant la date de 1673 et une clé de voûte datée de 1672. La sacristie a été élevée en 1741 par le curé Pierre Guinemand, comme le mentionne une inscription encastrée sur son mur avec ses initiales, P.G.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’église de Coiffy-le-Bas, un lieu chargé d’histoire, de charme et de mémoire.

©magnouxpatrick