Visite libre de l’église et du village de Coiffy-le-Bas, Église de la Vierge-en-sa-Nativité, Coiffy-le-Bas

Informations pratiques

Visite libre de l’église et du village de Coiffy-le-Bas 19 et 20 septembre Église de la Vierge-en-sa-Nativité Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, en complément des deux visites guidées organisées (les 19 et 20 septembre à 10h et à 15h) l’église de Coiffy-le-Bas sera ouverte en visite libre aux horaires indiqués.

Les visiteurs pourront découvrir à leur rythme, notamment, le remarquable Choeur du XIIème siècle classé et le retable classé, ainsi que les éléments d’architecture et les autres oeuvres du lieu.

Le village pourra également être parcouru en autonomie grâce au petit guide distribué gratuitement pendant les horaires d’ouverture de l’église. Une belle occasion, de flâner dans les rues de Coiffy-le-Bas et de partir à la découverte de son patrimoine.

Église de la Vierge-en-sa-Nativité Rue de l’église, 52400 Coiffy-le-Bas Coiffy-le-Bas 52400 Haute-Marne Grand Est L’église de la Vierge en sa Nativité date du XVIIᵉ siècle. Elle possède un chœur du XIIᵉ siècle, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 10 octobre 1927. La nef a été construite au XVIIᵉ siècle, comme l’indiquent une croisée de poutres de la charpente portant la date de 1673 et une clé de voûte datée de 1672. La sacristie a été élevée en 1741 par le curé Pierre Guinemand, comme le mentionne une inscription encastrée sur son mur avec ses initiales, P.G.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, **en complément des deux visites guidées organisées** _(les 19 et 20 septembre à 10h et à 15h)_ l’église de Coiffy-le-Bas sera **ouverte en visite libre** aux…

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