Exposition Collecter les temps, Adélaïde Gaudéchoux & Julie Knaebel Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes
Exposition Collecter les temps, Adélaïde Gaudéchoux & Julie Knaebel Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes jeudi 4 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 18:00 – 21:00
Gratuit : oui Tout public
Sur invitation de la galerie Mélanie Rio Fluency, Adélaïde Gaudéchoux et Julie Knaebel font dialoguer leurs univers. Collectionneuses du temps, chercheuses de la matière et curieuses du vivant, les deux artistes nourrissent leurs pratiques de fragments d’hier et d’aujourd’hui.Adélaïde Gaudéchoux est diplômée des Beaux-Arts de Nantes depuis 2004. Le travail d’Adélaïde Gaudéchoux s’intéresse à la vision et à la mémoire intime et collective contenue dans les images. Elle questionne les reconstitutions mentales produites depuis nos imaginaires : des hybridations dans lesquelles mémoire, histoire et fictions circulent.Julie Knaebel est diplômée des Beaux-Arts du Mans et de la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg. La démarche de Julie Knaebel s’articule autour du dessin, de l’édition et de l’écriture. Intéressée par la poésie, la littérature contemporaine, et leurs rencontres avec les arts visuels, elle développe des formes hybrides, faisant appel à l’image, au texte, au papier.Exposition visible du 5 au 26 juin 2026Vernissage le 4 juin à 18hOuverture les 5, 6 et 7 juin de 14h30 à 18h30. Sur rendez-vous les autres jours : 02 40 89 20 40
Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/ 02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/fr/
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