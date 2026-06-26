Carsac-Aillac

Exposition collective à Carsac-Aillac

Médiathèque Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Découvrez l’exposition collective de Laurence Hernio, Joffrey Llamas, Martine Pinard, Evelyne Laval et Lorans à Carsac-Aillac durant juillet et août 2026. Le vernissage, ouvert au public, se déroulera le mardi 7 juillet à 18 h à la salle du conseil municipal.

Tout au long des mois de juillet et août 2026, découvrez à Carsac-Aillac une exposition collective mettant à l’honneur les talents d’artistes locaux. Les œuvres de Laurence Hernio, Joffrey Llamas, Martine Pinard, Evelyne Laval et Lorans offrent un panorama riche et varié de la création artistique contemporaine, entre peinture, illustration et univers graphiques singuliers. Cette exposition est l’occasion de rencontrer la sensibilité et l’imaginaire de créateurs du territoire, tout en valorisant la diversité des expressions artistiques locales. Le vernissage, ouvert au public, se tiendra le mardi 7 juillet à 18 h dans la salle du conseil municipal de Carsac-Aillac, un moment convivial pour échanger autour des œuvres et des artistes. .

Médiathèque Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

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English : Exposition collective à Carsac-Aillac

Discover the group exhibition featuring works by Laurence Hernio, Joffrey Llamas, Martine Pinard, Evelyne Laval, and Lorans %E0 Carsac-Aillac throughout July and August 2026. The opening reception, open to the public, will take place on Tuesday, July 7, at 6 p.m. in the city council chamber.

L’événement Exposition collective à Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du pays de Fénelon