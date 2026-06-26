Lecture en mouvement Au parc de l’énéa Carsac-Aillac
Lecture en mouvement Au parc de l’énéa Carsac-Aillac mercredi 15 juillet 2026.
Carsac-Aillac
Lecture en mouvement Au parc de l’énéa
Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-18
Participez à Lecture en mouvement au Parc de l’Énéa à Carsac-Aillac, les 15 juillet et 18 août à 15 h. Un rendez-vous gratuit et tout public pour profiter du plaisir de la lecture en extérieur. En cas de pluie, l’animation est maintenue à la médiathèque.
Prenez le temps de ralentir et de laisser les histoires prendre vie avec Lecture en mouvement, une animation gratuite proposée au Parc de l’Énéa à Carsac-Aillac. Rendez-vous le mercredi 15 juillet ou le mardi 18 août à 15 h pour un moment de lecture en plein air, placé sous le signe du partage, de l’imaginaire et de la découverte. Accessible à tous les publics, cette parenthèse culturelle invite petits et grands à écouter, rêver et voyager au fil des mots dans un cadre verdoyant et convivial. En cas de mauvais temps, l’animation sera maintenue et se déroulera à la médiathèque municipale. Une belle occasion de profiter de la lecture autrement, en famille ou entre amis. .
Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr
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English : Lecture en mouvement Au parc de l’énéa
Join us for “Reading on the Move” at Parc de l’Énea in Carsac-Aillac on July 15 and August 18 at 3 p.m. This free event is open to everyone and offers a chance to enjoy reading outdoors. In case of rain, the event will take place at the media center.
L’événement Lecture en mouvement Au parc de l’énéa Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du pays de Fénelon
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