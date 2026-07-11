Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Olt

Exposition collective sur le thème de Monet

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-11

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-16 2026-08-07

Venez profiter d’une exposition collective sur le thème de Monet au musée Marcel Boudou et au château des Hermeaux à Saint Laurent d’Olt.

Rendez-vous

Au musée Marcel Boudou du 16 juillet au 16 août de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. Tous les jours sauf le mardi

Au château des Hermeaux du 11 au 19 juillet de 18h à 20h. Vernissage le 17 juillet .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 82 09 43 18 info@chateaudeshermeaux.fr

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English :

Come enjoy a group exhibition on the theme of Monet at the Marcel Boudou Museum and the Château des Hermeaux in Saint-Laurent-d’Olt.

L’événement Exposition collective sur le thème de Monet Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)