Exposition collective sur le thème de Monet Saint-Laurent-d’Olt
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Exposition collective sur le thème de Monet
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-11
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-16 2026-08-07
Venez profiter d’une exposition collective sur le thème de Monet au musée Marcel Boudou et au château des Hermeaux à Saint Laurent d’Olt.
Rendez-vous
Au musée Marcel Boudou du 16 juillet au 16 août de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. Tous les jours sauf le mardi
Au château des Hermeaux du 11 au 19 juillet de 18h à 20h. Vernissage le 17 juillet .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 82 09 43 18 info@chateaudeshermeaux.fr
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English :
Come enjoy a group exhibition on the theme of Monet at the Marcel Boudou Museum and the Château des Hermeaux in Saint-Laurent-d’Olt.
L’événement Exposition collective sur le thème de Monet Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)