Informations pratiques

Sélestat

Exposition concours en avant l’Avent

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-21 11:00:00

fin : 2026-12-23 20:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-27

Les créations des participants déclinent la saison hivernale à travers différentes réalisations, telles que des couronnes de l’Avent. Exposition fermé les 24 & 25/12

La Confrérie du Sapin, en partenariat avec la Ville de Sélestat, organise une exposition-concours autour de la thématique de l’année. Les créations des participants déclinent la saison hivernale à travers différentes réalisations, telles que des couronnes de l’Avent, des couronnes de bienvenue ou encore des calendriers de l’Avent.

Le public est invité à voter pour ses créations favorites et à désigner ses coups de coeur.

Exposition fermé les 24 & 25/12.. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

The participants’ creations celebrate the winter season through various projects, such as Advent wreaths. Exhibition closed on December 24 & 25

L’événement Exposition concours en avant l’Avent Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme