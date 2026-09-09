Exposition concours en avant l’Avent Sélestat
samedi 21 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Exposition concours en avant l’Avent
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-21 11:00:00
fin : 2026-12-23 20:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-12-27
Les créations des participants déclinent la saison hivernale à travers différentes réalisations, telles que des couronnes de l’Avent. Exposition fermé les 24 & 25/12
La Confrérie du Sapin, en partenariat avec la Ville de Sélestat, organise une exposition-concours autour de la thématique de l’année. Les créations des participants déclinent la saison hivernale à travers différentes réalisations, telles que des couronnes de l’Avent, des couronnes de bienvenue ou encore des calendriers de l’Avent.
Le public est invité à voter pour ses créations favorites et à désigner ses coups de coeur.
Exposition fermé les 24 & 25/12.. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
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English :
The participants’ creations celebrate the winter season through various projects, such as Advent wreaths. Exhibition closed on December 24 & 25
L’événement Exposition concours en avant l’Avent Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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