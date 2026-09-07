Exposition/concours photos enfants, Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Antoine-du-Rocher

Informations pratiques

Exposition/concours photos enfants 19 et 20 septembre Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition/concours photos « photographie ton village » organisé pour les enfants de moins de 12 ans. Exposition dans la salle du conseil.

Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher 6 Rue des Écoles, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 56 65 04 https://saint-antoine-du-rocher.fr Exposition/Concours photos faites par les élèves de l’école primaire de Saint-Antoine-du-Rocher. Parking de la mairie/école.

Exposition/concours photos « photographie ton village » organisé pour les enfants de moins de 12 ans. Exposition dans la salle du conseil

©ia Aline