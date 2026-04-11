Exposition Côte à Côte Salle de la Marine Pornic

Pornic

Exposition Côte à Côte

Salle de la Marine Rue de la marine Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Une exposition avec 2 artistes en Côte à Côte

Découvrez une exposition de toiles sur le thème du bord de mer où deux artistes locaux se rencontrent, voguent à leur manière ensemble sur l’art avec la même ligne d’horizon.

Zoom sur DAGUAIS

C’est un peintre autodidacte qui a grandi au contact de l’art grâce à ses grands-pères peintres-décorateurs.

Installé à Pornic depuis quelques années maintenant, il consacre aujourd’hui son travail à l’expression océane en peignant des paysages marins, des bateaux et des pêcheries.

Utilisant principalement l’acrylique pour sa rapidité d’exécution, il joue sur la lumière, les ombres et les reflets pour retransmettre l’atmosphère intime et vivante du littoral.

Zoom sur Yvonne GENU-MAURICE

Puisant sa matière dans la mémoire des rivages, l’artiste compose une ode à la lumière et au mouvement. Ses œuvres deviennent des fragments de temps suspendus, où les ombres et les reflets s’unissent dans l’espace.

Ses œuvres se font le miroir de joies fugaces et sincères. Tel un photographe de l’âme, elle opère un arrêt sur image, suspendant le monde pour offrir à ces bonheurs simples un écrin hors de l’espace et du temps.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité

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Salle de la Marine Rue de la marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

An exhibition with 2 artists side by side

L’événement Exposition Côte à Côte Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic