Balade contée de la P’tite Clef Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Informations pratiques

Pornic

Balade contée de la P’tite Clef

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Balade contée organisée par la Clef des Familles et ses Passeurs de Rêves (en partenariat avec la Médiathèque Armel de Wismes)

Au programme

Laissez-vous porter par la magie des mots lors d’une balade contée unique, pensée pour les petits et les grands. Au fil des rues, du port et des quais, albums et contes s’invitent pour faire voyager votre imaginaire.

Nous partirons de la Place Macé pour une promenade ponctuée d’escales poétiques le port, le Môle et la plage du Château, avec en toile de fond le majestueux Château de Pornic. Entre mer, sable et embruns, les histoires nous accompagneront jusqu’au Parc du Jardin de Retz, où lectures et découvertes viendront clôturer ce doux moment partagé. Une invitation à rêver, échanger et redécouvrir Pornic autrement, au rythme des pas et des récits. .

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling Walk organized by La Clef des Familles and its Passeurs de Rêves (in partnership with the Armel de Wismes Media Library)%A0%A0

L’événement Balade contée de la P’tite Clef Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic