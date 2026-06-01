Minitoiles de Retz Rue du Chaudron Pornic
Minitoiles de Retz Rue du Chaudron Pornic dimanche 28 juin 2026.
Pornic
Minitoiles de Retz
Rue du Chaudron Ciné Toiles de Retz Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-08-23 10:30:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-19 2026-08-23
Minitoiles de Retz par Ciné Toiles de Retz
Au programme
Envie d’une sortie en famille douce et adaptée aux plus petits ? Le Ciné Toiles de Retz vous invite à partager un moment magique lors des Minitoiles de Retz .
Conçu spécifiquement pour les futurs cinéphiles dès 3 ou 4 ans, cet événement est l’occasion idéale pour familiariser vos enfants à l’univers du cinéma. Dans un environnement bienveillant, ils découvriront le grand écran, le volume sonore et l’obscurité de la salle à travers des œuvres sélectionnées pour leur qualité et leur douceur.
Le déroulé de votre matinée
Un moment convivial un goûter est offert aux enfants avant la projection pour bien commencer la séance
Animation surprise une activité ludique et gratuite vous est proposée à l’issue du film (sur inscription)
Projections
Dimanche 28 juin Petites casseroles
Dimanche 19 juillet Le bal des lucioles et autres contes
Dimanche 23 août La baleine et l’escargote .
Rue du Chaudron Ciné Toiles de Retz Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr
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English :
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L’événement Minitoiles de Retz Pornic a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic
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