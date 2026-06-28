Informations pratiques

Pornic

Programmation estivale Août 2026

Place du Château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 22:30:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Programme musical d’août au Café du Château

Au programme

Tout au long du mois d’août, le Café du Château vous propose une programmation musicale variée pour accompagner vos soirées à Pornic

Samedi 01 août musique live avec Grang Méchant Blues (21h30 Minuit)

Samedi 08 août musique live avec Denis Raw (22h30 Tard)

Samedi 15 août musique live avec Amazonia pour une ambiance brésilienne (21h30 Minuit)

Samedi 22 août musique live avec French Cobow (22h30 Minuit)

Samedi 28 août musique live avec Grang Méchant Blues (21h30 Minuit)

Profitez également des DJ sets Retour de plage sur le Rooftop, tous les vendredis, samedis et dimanches de 18h à 22h. .

Place du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr

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English :

August Music Program at the Café du Château%A0%A0

L’événement Programmation estivale Août 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic