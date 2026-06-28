Programmation estivale Août 2026 Pornic
dimanche 2 août 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Programmation estivale Août 2026
Place du Château Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 22:30:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Programme musical d’août au Café du Château
Au programme
Tout au long du mois d’août, le Café du Château vous propose une programmation musicale variée pour accompagner vos soirées à Pornic
Samedi 01 août musique live avec Grang Méchant Blues (21h30 Minuit)
Samedi 08 août musique live avec Denis Raw (22h30 Tard)
Samedi 15 août musique live avec Amazonia pour une ambiance brésilienne (21h30 Minuit)
Samedi 22 août musique live avec French Cobow (22h30 Minuit)
Samedi 28 août musique live avec Grang Méchant Blues (21h30 Minuit)
Profitez également des DJ sets Retour de plage sur le Rooftop, tous les vendredis, samedis et dimanches de 18h à 22h. .
Place du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
August Music Program at the Café du Château%A0%A0
L’événement Programmation estivale Août 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Vide-grenier de la Birochère Pornic 19 juillet 2026
- Courir à Pornic Pornic 19 juillet 2026
- Exposition été 2026 Pornic 19 juillet 2026
- Exposition Art des escaliers comme à Montmartre Pornic 19 juillet 2026
- Minitoiles de Retz Rue du Chaudron Pornic 19 juillet 2026