Yoga paddle à Pornic Club nautique de Pornic Pornic
Yoga paddle à Pornic Club nautique de Pornic Pornic samedi 4 juillet 2026.
Pornic
Yoga paddle à Pornic
Club nautique de Pornic Base Nautique de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-08-15 10:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Yoga Paddle avec Julia Martinuzzi
Au programme
Laissez-vous tenter par une expérience unique au rythme de l’eau ! Cet été, Julia Martinuzzi, en partenariat avec le Club Nautique de Pornic, vous invite à découvrir le Yoga Paddle, une activité originale et accessible à tous.
Que vous soyez débutant ou pratiquant régulier, venez profiter des bienfaits d’une séance en pleine nature pour
Se reconnecter avec soi-même et déconnecter du quotidien
Se connecter à l’environnement marin dans une atmosphère apaisante
Améliorer ses qualités physiques (équilibre, gainage, souplesse) en douceur
Passer un moment convivial et ressourçant sous le soleil estival
Vous hésitez encore à vous jeter à l’eau ? Julia est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous rassurer avant de vous lancer ! .
Club nautique de Pornic Base Nautique de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 37 13 41 martinuzzi.julia@gmail.com
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English :
Yoga Paddle with Julia Martinuzzi
L’événement Yoga paddle à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic
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