Yoga paddle à Pornic Club nautique de Pornic Pornic

Pornic

Yoga paddle à Pornic

Club nautique de Pornic Base Nautique de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-08-15 10:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Yoga Paddle avec Julia Martinuzzi

Au programme

Laissez-vous tenter par une expérience unique au rythme de l’eau ! Cet été, Julia Martinuzzi, en partenariat avec le Club Nautique de Pornic, vous invite à découvrir le Yoga Paddle, une activité originale et accessible à tous.

Que vous soyez débutant ou pratiquant régulier, venez profiter des bienfaits d’une séance en pleine nature pour

Se reconnecter avec soi-même et déconnecter du quotidien

Se connecter à l’environnement marin dans une atmosphère apaisante

Améliorer ses qualités physiques (équilibre, gainage, souplesse) en douceur

Passer un moment convivial et ressourçant sous le soleil estival

Vous hésitez encore à vous jeter à l’eau ? Julia est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous rassurer avant de vous lancer ! .

Club nautique de Pornic Base Nautique de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 37 13 41 martinuzzi.julia@gmail.com

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English :

Yoga Paddle with Julia Martinuzzi

L’événement Yoga paddle à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic