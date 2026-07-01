Exposition : coup de baguette à Paul Paray, Atelier de sculpture Fontaine de la Mare, Le Tréport

Informations pratiques

Exposition : coup de baguette à Paul Paray 18 et 19 septembre Atelier de sculpture Fontaine de la Mare Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Commémoration des 140 ans de la naissance au Tréport du compositeur et chef d’orchestre Paul Paray (1886-1979).

Exposition « Coup de baguette à Paul Paray » avec de nombreux documents (lettres, photos, programmes de concerts, partitions, pochettes de disques…) et un Hommage à Paul Paray dessiné par Fontaine de la Mare.

Evénement soutenu par le Cercle Paul Paray.

(Prolongation le week-end jusqu’au 28 février 2027)

Atelier de sculpture Fontaine de la Mare 11 rue du Commerce, 76470 Le Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie 06 72 85 79 72 http://www.fontainedelamare.odexpo.com Situé dans le Tréport historique, face au quartier des Cordiers, l’atelier de sculpture Fontaine de la Mare est installé dans une maison de commerce datant de la fin du XIXe siècle, tour à tour chapellerie parisienne, salon de coiffure et boutique de lingerie.

Commémoration des 140 ans de la naissance au Tréport du compositeur et chef d’orchestre Paul Paray (1886-1979).

Paul Paray et Yehudi Menuhin, 1969 © Collection Fontaine de la Mare