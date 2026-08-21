Exposition Coup de Pouce Bretteville-sur-Laize
samedi 19 septembre 2026 · Bretteville-sur-Laize
Informations pratiques
Bretteville-sur-Laize
Exposition Coup de Pouce
Eglise de Quilly Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Exposition Coup de Pouce
La commune de Bretteville-sur-Laize et l’association A Laize sur scène vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition de l’exposition Coup de Pouce !
Cette année, nous avons le plaisir de mettre à l’honneur deux artistes
– Annick GARNIER, peintre
– Béatrice CHAUVET, sculptrice
Vernissage Dimanche 20 septembre 2026 à 11h00
Le vernissage est ouvert à tous et sera l’occasion de rencontrer les artistes et de découvrir leurs œuvres dans un moment convivial.
Église de Quilly Bretteville-sur-Laize
️ Entrée libre
L’exposition sera ouverte de 14h30 à 17h30 les samedi 19, dimanche 20, mercredi 23, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre. .
Eglise de Quilly Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com
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English : Exposition Coup de Pouce
‘Coup de Pouce’ Exhibition
L’événement Exposition Coup de Pouce Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande
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