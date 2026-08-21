Informations pratiques

Bretteville-sur-Laize

Exposition Coup de Pouce

Eglise de Quilly Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Exposition Coup de Pouce

La commune de Bretteville-sur-Laize et l’association A Laize sur scène vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition de l’exposition Coup de Pouce !

Cette année, nous avons le plaisir de mettre à l’honneur deux artistes

– Annick GARNIER, peintre

– Béatrice CHAUVET, sculptrice

Vernissage Dimanche 20 septembre 2026 à 11h00

Le vernissage est ouvert à tous et sera l’occasion de rencontrer les artistes et de découvrir leurs œuvres dans un moment convivial.

Église de Quilly Bretteville-sur-Laize

️ Entrée libre

L’exposition sera ouverte de 14h30 à 17h30 les samedi 19, dimanche 20, mercredi 23, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre. .

Eglise de Quilly Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Exposition Coup de Pouce

‘Coup de Pouce’ Exhibition

L’événement Exposition Coup de Pouce Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande