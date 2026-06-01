Saint-Cézert

EXPOSITION CRÉATIVE

SALLE DES FÊTES CAFÉ DE SAINT-CÉZERT Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la fête de la musique, nous vous donnons rendez-vous au café de Saint-Cézert pour découvrir les créations de Perrine, La Fée Fabrique !

Nous vous attendons nombreux ! 0 .

SALLE DES FÊTES CAFÉ DE SAINT-CÉZERT Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

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English :

To celebrate the Fête de la Musique, we invite you to the Café de Saint-Cézert to discover the creations of Perrine, La Fée Fabrique!

L’événement EXPOSITION CRÉATIVE Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE