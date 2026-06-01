EXPOSITION CRÉATIVE Saint-Cézert
EXPOSITION CRÉATIVE Saint-Cézert vendredi 19 juin 2026.
Saint-Cézert
EXPOSITION CRÉATIVE
SALLE DES FÊTES CAFÉ DE SAINT-CÉZERT Saint-Cézert Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
À l’occasion de la fête de la musique, nous vous donnons rendez-vous au café de Saint-Cézert pour découvrir les créations de Perrine, La Fée Fabrique !
Nous vous attendons nombreux ! 0 .
SALLE DES FÊTES CAFÉ DE SAINT-CÉZERT Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr
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English :
To celebrate the Fête de la Musique, we invite you to the Café de Saint-Cézert to discover the creations of Perrine, La Fée Fabrique!
L’événement EXPOSITION CRÉATIVE Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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