Exposition croisée aux Ateliers 48 Clécy
mercredi 15 juillet 2026 · Clécy
Informations pratiques
Clécy
Exposition croisée aux Ateliers 48
Ateliers 48 Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Exposition croisée aux Ateliers 48
Au programme aux Ateliers 48 ce mois-ci
Une exposition croisée toute en poésie de Marie-Noël Vandaele, plasticienne & Véronique Allain, céramiste
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Vernissage de l’exposition le jeudi 16 juillet .
Ateliers 48 Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 62 49 17 50
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English : Exposition croisée aux Ateliers 48
Joint exhibition at Ateliers 48
L’événement Exposition croisée aux Ateliers 48 Clécy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Suisse Normande
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