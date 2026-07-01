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AGENDA · Clécy

Exposition croisée aux Ateliers 48 Clécy

mercredi 15 juillet 2026 · Clécy

Exposition croisée aux Ateliers 48 Clécy

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Ateliers 48
Ville
14570 Clécy
Département
Calvados
Tarif

Clécy

Exposition croisée aux Ateliers 48

Ateliers 48 Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Exposition croisée aux Ateliers 48
Au programme aux Ateliers 48 ce mois-ci
Une exposition croisée toute en poésie de Marie-Noël Vandaele, plasticienne & Véronique Allain, céramiste
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Vernissage de l’exposition le jeudi 16 juillet   .

Ateliers 48 Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 62 49 17 50 

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English : Exposition croisée aux Ateliers 48

Joint exhibition at Ateliers 48

L’événement Exposition croisée aux Ateliers 48 Clécy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Suisse Normande

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