Exposition d’Alain Valignat bourg de Mesquer Mesquer

Mesquer

Exposition d’Alain Valignat

bourg de Mesquer Maison du Patrimoine Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15

Peinture

La fréquentation du littoral atlantique, où la ligne entre terre océan est constamment redessinée sur l’estran, lui offre une multiplicité de sources d’inspiration sur les rapports sensibles entre environnement et temporalité, qui apparaissent de façon récurrente dans sa peinture. Ainsi, le jeu que les ciels changeants et le mouvement des marées se livrent face aux ouvrages figés tels que pêcheries, barres anti-érosions ou pontons, qu’il représente sous différents aspects. Il travaille ses sujets par séries, développant sur le même thème renouvelé, son plaisir de peindre. .

bourg de Mesquer Maison du Patrimoine Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Exposition d’Alain Valignat Mesquer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44