Exposition d’Aliette Duroyon Galerie Oyat Neufchâtel-Hardelot
Exposition d’Aliette Duroyon Galerie Oyat Neufchâtel-Hardelot jeudi 30 avril 2026.
Neufchâtel-Hardelot
Exposition d’Aliette Duroyon Galerie Oyat
Avenue de la concorde Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-04-30
Exposition d’Aliette Duroyon A LA GALERIE O.Y.A.T.
De 11h à 13h et de 15h30 à 18h30
26 avenue de la Concorde
Contact 06.27.36.68.67. .
Avenue de la concorde Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 27 36 68 67
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English :
L’événement Exposition d’Aliette Duroyon Galerie Oyat Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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