Neufchâtel-Hardelot

Exposition d’Aliette Duroyon Galerie Oyat

Avenue de la concorde Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-30

Exposition d’Aliette Duroyon A LA GALERIE O.Y.A.T.

De 11h à 13h et de 15h30 à 18h30

26 avenue de la Concorde

Contact 06.27.36.68.67. .

Avenue de la concorde Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 27 36 68 67

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English :

L’événement Exposition d’Aliette Duroyon Galerie Oyat Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale