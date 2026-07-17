Exposition dans l’église de Saint-Michel de Bannières, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières

Informations pratiques

Exposition dans l’église de Saint-Michel de Bannières 19 et 20 septembre Eglise Saint-Michel Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Rémi Trouillet présentera une sélection de ses photographies et fera découvrir le procédé du collodion humide, inventé dans les années 1850.

L’artiste travaille à partir d’anciennes plaques de verre, selon cette technique historique qui permet d’obtenir des images au rendu singulier.

Eglise Saint-Michel Place des tilleuls, 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 L’église de Saint-Michel-de-Bannières classée Monument Historique a fait l’objet d’une restauration complète de 2002 à 2015. Elle possède un dossier du projet de restauration contenant des plans très intéressants qui ont contribué à mieux connaître les phases de sa construction au fil des siècles. Parking

dans le cadre des journées du patrimoine Rémi Trouillet exposera des clichés nous partirons à la découverte du procédé photographique : le collodion humide. Il a été inventé dans les années 1850. des…

©Rémi Trouillet