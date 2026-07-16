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Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Michel · Saint-Michel-de-Bannières

Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Michel
Adresse
Place des tilleuls, 46110 Saint-Michel-de-Bannières
Ville
46110 Saint-Michel-de-Bannières
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Michel Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

À travers cette visite guidée, découvrez l’église sous l’angle de ses bâtisseurs : son architecture, ses formes et ses décors révèlent une véritable lecture symbolique du lieu.
Des éléments architecturaux à leur signification religieuse, cette visite invite à mieux comprendre comment le patrimoine bâti accompagne l’expression de la spiritualité.

Eglise Saint-Michel Place des tilleuls, 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 L’église de Saint-Michel-de-Bannières classée Monument Historique a fait l’objet d’une restauration complète de 2002 à 2015. Elle possède un dossier du projet de restauration contenant des plans très intéressants qui ont contribué à mieux connaître les phases de sa construction au fil des siècles. Parking
évoquer le patrimoine au service de la spiritualite découverte des éléments architecturaux du point de vue des bâtisseurs des églises et leur symbolique religieuse

©colette laprevote

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