EXPOSITION D’APPAREILS PHOTOS 1890-1970, Usines de moulinage de la Galicière, Chatte

Informations pratiques

EXPOSITION D’APPAREILS PHOTOS 1890-1970 19 et 20 septembre Usines de moulinage de la Galicière Isère

Droit d’entrée compris dans le tarif JEP d’accès au site (Adulte 3 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Amis de la Galicière s’emparent du thème de l’édition 2026 : « Patrimoine de la photographie” pour présenter une collection d’appareils photos datant des années 1890 à 1970.

Les appareils sont mis en scène dans les bâtiments de la Galicière.

Usines de moulinage de la Galicière 285 chemin de la Galicière 38160 Chatte Chatte 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 85 77 http://www.galiciere.org La Galicière, est une ancienne fabrique de soie de la fin du XVIII° siècle, un ensemble unique en France, dont les particularismes en font un objet patrimonial exceptionnel et singulier. Les hasards de l’histoire, ont conduit jusqu’à nous, des ateliers équipés de machines pour la plus part installées ”au plus fort de la Révolution”.

Les bâtiments sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2004 et les machines depuis 2007. Dans Chatte ne pas suivre les indications des GPS (qui envoie sur un chemin non carrossable) à l’exception de l’application Waze. Dans Chatte, trouver le cimetière, puis tourner à gauche devant la petite chapelle et prendre le chemin de la Galicière.

Les Amis de la Galicière s’emparent du thème de l’édition 2026 : « Patrimoine de la photographie” pour présenter une collection d’appareils photos datant des années 1890 à 1970.

© Les Amis de la Galicière