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EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas

EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas

EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF

Eglise Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-23 13:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Plongez dans l’univers délicat et poétique d’Eve Elikoff à travers ses aquarelles. Découvrez des paysages subtils et des jeux de lumière captivants qui vous inviteront à une immersion douce au cœur de la nature.
Plongez dans l’univers délicat et poétique d’Eve Elikoff à travers ses aquarelles. Découvrez des paysages subtils et des jeux de lumière captivants qui vous inviteront à une immersion douce au cœur de la nature.
Ouvert tous les jours, entrée libre.
Vernissage le 11 juillet à 18h.   .

Eglise Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Immerse yourself in Eve Elikoff?s delicate, poetic world through her watercolors. Discover subtle landscapes and captivating plays of light that invite you into a gentle immersion in the heart of nature.

L’événement EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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