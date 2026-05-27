EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas
EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas vendredi 10 juillet 2026.
Vialas
EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF
Eglise Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-23 13:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Plongez dans l’univers délicat et poétique d’Eve Elikoff à travers ses aquarelles. Découvrez des paysages subtils et des jeux de lumière captivants qui vous inviteront à une immersion douce au cœur de la nature.
Plongez dans l’univers délicat et poétique d’Eve Elikoff à travers ses aquarelles. Découvrez des paysages subtils et des jeux de lumière captivants qui vous inviteront à une immersion douce au cœur de la nature.
Ouvert tous les jours, entrée libre.
Vernissage le 11 juillet à 18h. .
Eglise Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Immerse yourself in Eve Elikoff?s delicate, poetic world through her watercolors. Discover subtle landscapes and captivating plays of light that invite you into a gentle immersion in the heart of nature.
L’événement EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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