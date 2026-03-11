Exposition d’aquarelles Jean-Pierre Chenelle Place de la République Is-sur-Tille
Exposition d’aquarelles Jean-Pierre Chenelle Place de la République Is-sur-Tille mardi 1 septembre 2026.
Exposition d’aquarelles Jean-Pierre Chenelle
Place de la République Office de Tourisme Is-sur-Tille Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-09-01
Organisée par l’Office de Tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon.
Découvrez l’exposition Promenade à Is et aux alentours de Jean-Pierre Chenelle
du 1er au 30 septembre, à l’accueil de l’Office de Tourisme , Place de la République, à Is-sur-Tille.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Renseignements 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr .
Place de la République Office de Tourisme Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr
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English : Exposition d’aquarelles Jean-Pierre Chenelle
L’événement Exposition d’aquarelles Jean-Pierre Chenelle Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon