Exposition d’aquarelles Saint-Jean-et-Saint-Paul
Exposition d’aquarelles Saint-Jean-et-Saint-Paul mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Jean-et-Saint-Paul
Exposition d’aquarelles
Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
Une sélection d’aquarelles réalisées par Marion Caballé sont exposées dans la salle refuge du fort.
Aquarelliste installée du Sud-Aveyron, Marion Caballé vous invite à découvrir son univers et ses peintures.
Tous les jours de 10h à 19h.
L’exposition se trouve dans le parcours de visite payant du fort de Saint-Jean-d’Alcas. Vous pouvez la découvrir dans la salle refuge. Adressez-vous au Point Accueil au face de l’entrée du fort pour y accéder. .
Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com
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English :
A selection of Marion Caballé’s watercolors are on display in the fort’s refuge room.
L’événement Exposition d’aquarelles Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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