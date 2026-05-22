Saint-Jean-et-Saint-Paul

Spectacle Moye-Age

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Forever de la compagnie du Temps qui Pique

Deux comédiens, deux visions opposées du Moyen Âge. L’un, sceptique et moqueur, le voit comme une ère sombre peuplée de superstitions et de guerres. L’autre, historien passionné, y découvre une époque brillante, inventive et bien plus moderne qu’on ne le croit.

Pour l’instant on ne sait pas si il y a aura un coût de participation, mais ça aura à priori lieu dans le pré à côté du fort (Les Coustouilles)

RDV 18h, dans le pré à côté du fort (Les Coustouilles) .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

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English :

Forever by the Temps qui Pique company

L’événement Spectacle Moye-Age Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)