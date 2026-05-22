Spectacle Moye-Age Saint-Jean-et-Saint-Paul
Spectacle Moye-Age Saint-Jean-et-Saint-Paul vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Jean-et-Saint-Paul
Spectacle Moye-Age
Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Forever de la compagnie du Temps qui Pique
Deux comédiens, deux visions opposées du Moyen Âge. L’un, sceptique et moqueur, le voit comme une ère sombre peuplée de superstitions et de guerres. L’autre, historien passionné, y découvre une époque brillante, inventive et bien plus moderne qu’on ne le croit.
Pour l’instant on ne sait pas si il y a aura un coût de participation, mais ça aura à priori lieu dans le pré à côté du fort (Les Coustouilles)
RDV 18h, dans le pré à côté du fort (Les Coustouilles) .
Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Forever by the Temps qui Pique company
L’événement Spectacle Moye-Age Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Jean-et-Saint-Paul (Aveyron)
- Les Journées Coste Saint-Jean-et-Saint-Paul 6 juin 2026
- Fête du village Saint-Jean-et-Saint-Paul 28 août 2026