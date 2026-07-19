Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys Oustàu Dou Saleys Salies-de-Béarn
lundi 28 septembre 2026 · Oustàu Dou Saleys · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys
Oustàu Dou Saleys 7 bis rue de l’église Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-28
L’Oustàu Dou Saleys est un lieu d’exposition emblématique situé au cœur de Salies-de-Béarn. Installé dans une maison traditionnelle béarnaise, ce lieu allie charme historique et dynamisme culturel.
Cette fois-ci, il accueille Leslie Varela qui vous présentera ses peintures dans un cadre chaleureux et authentique. Un incontournable pour les amateurs d’art et de culture en Béarn ! .
Oustàu Dou Saleys 7 bis rue de l’église Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine loustaudousaleys@orange.fr
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English : Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys
L’événement Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Béarn des Gaves
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