Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys Oustàu Dou Saleys Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys

Oustàu Dou Saleys 7 bis rue de l’église Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-28

L’Oustàu Dou Saleys est un lieu d’exposition emblématique situé au cœur de Salies-de-Béarn. Installé dans une maison traditionnelle béarnaise, ce lieu allie charme historique et dynamisme culturel.

Cette fois-ci, il accueille Leslie Varela qui vous présentera ses peintures dans un cadre chaleureux et authentique. Un incontournable pour les amateurs d’art et de culture en Béarn ! .

Oustàu Dou Saleys 7 bis rue de l’église Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine loustaudousaleys@orange.fr

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English : Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys

L’événement Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Béarn des Gaves