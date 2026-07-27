Exposition d’art au Château de Campagne Domaine Départemental de Campagne Campagne
lundi 27 juillet 2026 · Domaine Départemental de Campagne · Campagne
Informations pratiques
Campagne
Exposition d’art au Château de Campagne
Domaine Départemental de Campagne Château de Campagne Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-26
14h. Un médiateur culturel propose de vous guider dans l’exposition Mises au jour au Château de Campagne. Gratuit
Un médiateur culturel propose de vous guider dans l’exposition Mises au jour au Château de Campagne. .
Domaine Départemental de Campagne Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90
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English : Exposition d’art au Château de Campagne
2:00 p.m. A cultural mediator will guide you through the “Mises au jour” exhibition at the Château de Campagne. Free
L’événement Exposition d’art au Château de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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