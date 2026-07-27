Exposition d’art au Château de Campagne Domaine Départemental de Campagne Campagne

Informations pratiques

Campagne

Exposition d’art au Château de Campagne

Domaine Départemental de Campagne Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-26

14h. Un médiateur culturel propose de vous guider dans l’exposition Mises au jour au Château de Campagne. Gratuit

Un médiateur culturel propose de vous guider dans l’exposition Mises au jour au Château de Campagne. .

Domaine Départemental de Campagne Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90

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English : Exposition d’art au Château de Campagne

2:00 p.m. A cultural mediator will guide you through the “Mises au jour” exhibition at the Château de Campagne. Free

L’événement Exposition d’art au Château de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère