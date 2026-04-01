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Exposition d’Art Contemporain Galerie dans la lune 28 rue victor Hugo, 84480 Bonnieux Bonnieux

Exposition d’Art Contemporain Galerie dans la lune 28 rue victor Hugo, 84480 Bonnieux Bonnieux vendredi 11 décembre 2026.

Lieu : 28 rue victor Hugo, 84480 Bonnieux

Adresse : 28 rue victor Hugo

Ville : 84480 Bonnieux

Département : Vaucluse

Début : 2026-12-11T

Fin : 2026-04-30T

Tarif :

Bonnieux

Exposition d’Art Contemporain Galerie dans la lune

28 rue victor Hugo, 84480 Bonnieux 28 rue victor Hugo Bonnieux Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-12-11

Présentation des sculptures des artistes Wilfrid Bricourt et Philippe Defferre Chaupin
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28 rue victor Hugo, 84480 Bonnieux 28 rue victor Hugo Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 29 40 34  c1philippe@hotmail.com

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English :

Presentation of sculptures by artists Wilfrid Bricourt and Philippe Defferre Chaupin

L’événement Exposition d’Art Contemporain Galerie dans la lune Bonnieux a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

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